Лондон опроверг данные о взломе хакерами комплекса по переработке ядерных отходов

Представитель правительства Великобритании отметил, что газета Guardian "задолго до публикации" была проинформирована о том, что эта информация не соответствует действительности

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании опровергло сообщения газеты Guardian о том, что хакеры, якобы связанные с Китаем и РФ, взломали компьютерные системы государственного атомного комплекса Селлафилд на северо-западе Англии. Как говорится на сайте британского правительства, сейчас Селлафилд специализируется на вывозе, переработке и утилизации всех основных типов ядерных отходов, включая высокорадиоактивные. На территории комплекса, занимающего 6 кв. км, хранится отработавшее ядерное топливо с британских АЭС и большие запасы плутония, который использовался в военных атомных проектах.

"Наши системы мониторинга очень надежны, и мы с высокой степенью уверенности можем говорить, что в нашей системе нет вредоносных программ, подобных описанным, - заявил агентству Reuters представитель правительства. - Guardian была проинформирована об этом задолго до публикации, были опровергнуты также другие неточности в их материале".

4 декабря Guardian опубликовала на своем сайте итоги журналистского расследования, в котором утверждалось, что хакеры могли еще в 2015 году установить на компьютерах Селлафилда шпионские программы. Злоумышленники, предполагало издание, потенциально могли вмешиваться в работу систем, предупреждающих о возгораниях и утечках радиоактивных материалов, а также иметь доступ к такой информации, как маршруты перевозки ядерных отходов и планы действий в случае ядерных катастроф или ударов по территории Великобритании ядерным оружием.

Источники издания утверждают, что руководство комплекса в течение нескольких лет не уведомляло компетентные органы о факте взлома после того, как он был выявлен. Сообщается также о многих серьезных нарушениях правил компьютерной безопасности на предприятиях комплекса, где работают 11 тыс. человек. В британском Агентстве по ядерному регулированию заявили изданию, что Стеллафилд действительно испытывает определенные проблемы с соблюдением стандартов кибербезопасности, однако отказались от дальнейших комментариев. При этом собеседники издания утверждали, что членам руководства комплекса скоро будут предъявлены официальные обвинения в халатности.