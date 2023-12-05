Al Jazeera: израильская армия штурмует Дженин на Западном берегу Иордана

Одной из целей войск стала правительственная больница и местный лагерь беженцев, сообщает телеканал

РАБАТ, 5 декабря. /ТАСС/. Подразделения израильской армии приступили ночью к штурму палестинского города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, войска используют в ходе наступления 50 единиц техники, включая тяжелые бульдозеры. В разных частях города позиции занимают израильские снайперы.

Одной из целей штурмовых подразделений стала правительственная больница Дженина и местный лагерь беженцев, отмечает Al Jazeera. В центре города в настоящее время происходят столкновения между израильскими солдатами и палестинцами.