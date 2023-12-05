Палестинский премьер призвал Европарламент оказать давление на Израиль

Мухаммед Штайе подчеркнул, что еврейское государство должно открыть ведущие в сектор Газа контрольно-пропускные пункты и разрешить ввоз туда медицинской и гуманитарной помощи

РАБАТ, 5 декабря. /ТАСС/. Палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе призвал Европарламент оказать давление на Израиль с тем, чтобы тот прекратил агрессию против населения сектора Газа и Западного берега реки Иордан, включая Иерусалим.

Он встретился в Рамалле с делегацией Европейского парламента, сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Штайе подчеркнул, что Европарламенту следует оказать давление на Израиль с целью побудить его "прекратить все попытки вытеснения палестинцев с их земель, открыть контрольно-пропускные пункты, ведущие в сектор Газа, разрешить ввоз туда медицинской и гуманитарной помощи, а также топлива для удовлетворения потребностей населения, восстановить подачу электричества и воды".