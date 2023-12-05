WSJ: Израиль рассматривает вариант с затоплением туннелей в Газе морской водой

Окончательное решение все еще не принято, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Израильские власти рассматривают возможность затопления системы подземных тоннелей, в которых, по убеждению израильских военных, скрываются бойцы палестинского движения ХАМАС, морской водой, что может привести к экологической катастрофе и еще больше ухудшить ситуацию с пресной водой в анклаве. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

По ее сведениям, Армия обороны Израиля еще в середине ноября завершила установку пяти насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати, установки способны, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить тоннели в течение нескольких недель.

Израильские власти пока не приняли окончательного решения относительно подобного шага, мнения в администрации президента США Джо Байдена, которую Тель-Авив проинформировал о подобной возможности, также разделились.

Учитывая, что степень водонепроницаемости тоннелей точно неясна, указывает издание, практически невозможно просчитать влияние попытки их затопления на почву и грунтовые воды, выяснить, что произойдет с водопроводом и канализационной системой в анклаве. Помимо этого, есть вероятность того, что в результате подтопления в почву могут попасть опасные вещества, которые, вероятно, находятся в тоннелях.

Как отмечает The Wall Street Journal, некоторые бывшие американские чиновники полагают, что подобная мера может поставить Байдена и его администрацию в сложную ситуацию и повлечет за собой осуждение всего мира. При этом за то время, которое потребуется на затопление тоннелей, скрывающиеся там боевики смогут покинуть их. По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, указывает газета, подтопление тоннелей в долгосрочной перспективе, возможно, вынудит ХАМАС их покинуть, однако, если пустить в них соленую воду, "это может обострить гуманитарный кризис" в анклаве.