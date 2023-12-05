Штайе: Израиль уничтожает возможность создания Государства Палестина в границах 1967 года

Палестинский премьер-министр также добавил, что правительство еврейского государства "вытесняет сектор Газа с национальной и географической сцены"

РАБАТ, 5 декабря. /ТАСС/. Палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил в Рамалле на встрече с делегацией Европейского парламента, что израильское правительство уничтожает возможность создания палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

"Правительство [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, как и предыдущие правительства, ведет войну против всего палестинского, включая землю, людей и власти в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Власти Израиля работают над систематическим уничтожением возможности создания палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме, а также вытесняют сектор Газа с национальной и географической сцены", - подчеркнул Штайе, которого цитирует информационное агентство WAFA.

По его словам, Западный берег реки Иордан тоже страдает от агрессии израильской армии. "Это и ежедневные вторжения в палестинские районы, убийства и задержания, штурмы мечети Аль-Акса и нападения на верующих и паломников в Иерусалиме, а также расширение еврейских поселений за счет аннексии большей площади земель и вооружение поселенцев с тем, чтобы способствовать большему количеству убийств", - отметил палестинский премьер-министр.

Штайе в беседе с членами делегации Европарламента отметил "необходимость работы над созданием политического курса при многосторонней международной поддержке для поиска справедливого урегулирования, которое бы охватывало все палестинские территории".