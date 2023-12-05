Израильские ВВС нанесли удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру боевого крыла шиитской партии в ответ на пуски ракет в сторону Израиля, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. Израильская военная авиация нанесла удары по пусковым установкам и объектам инфраструктуры боевого крыла шиитской партии "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на произведенные с территории Ливана в понедельник пуски ракет в сторону Израиля истребители израильских ВВС нанесли удары по пусковым установкам "Хезболлах", объектам террористической и военной инфраструктуры", - говорится в заявлении.

Также в пресс-службе Армии обороны Израиля проинформировали, что в ответ на запуск ракет из Ливана в сторону района Зарит на севере еврейского государства военные нанесли удары по источникам огня и "нескольким другим объектам на ливанской территории, чтобы устранить угрозу".