Мадуро назвал геноцидом убийства палестинских детей

Президент Венесуэлы также призвал осудить "руководителей Израиля"

КАРАКАС, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал в понедельник геноцидом гибель палестинских детей вследствие осуществляемых Израилем бомбардировок. В авторской программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión ему сообщили, что за 48 дней израильских ударов в Палестине погибли более 5,3 тыс. детей.

"Это геноцид, массовое убийство палестинских детей <...>. Непростительно преследовать и убивать детей, рано или поздно детоубийцы должны предстать перед судом", - заявил глава государства. "Человечество должно возвысить свой голос, мусульманские народы должны возвысить свой голос, арабские народы должны возвысить свой голос и выйти на улицы, чтобы защитить жизнь детей Палестины", - сказал он, призвав осудить "нацистский сионизм [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху и других руководителей Израиля". "Мы поддерживаем детей Палестины и молимся за их право на жизнь", - отметил Мадуро.