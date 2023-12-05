В городе Беэр-Шева заработали сирены воздушной тревоги

Он располагается на юге Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги сработали в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Об этом сообщила армия еврейского государства.

"В городе Беэр-Шева на юге Израиля прозвучали сирены", - говорится в заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.