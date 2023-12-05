Армия Израиля сообщила о гибели трех военных в ходе боев в Газе

Среди погибших - два сержанта в возрасте 20 лет и 21 года, а также 23-летний капитан

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. Еще трое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в результате боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте армейской пресс-службы.

По ее сведениям, среди погибших - два сержанта в возрасте 20 лет и 21 года, а также 23-летний капитан. Все они служили в бригаде "Барак" (входит в состав 36-й бронетанковой дивизии "Гааш" ЦАХАЛ). Таким образом, число израильских военных, погибших в ходе наземной операции в секторе Газа, возросло до 78. Общие потери в рядах ЦАХАЛ составляют на настоящий момент 404 человека.

1 декабря Армия обороны Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа, обвинив палестинское радикальное движение ХАМАС в срыве перемирия.