СМИ: в некоторых районах Газы восстановили связь и интернет

Телеканал Asharq не привел информацию о том, в каких именно районах появилась связь

ДУБАЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Телефонная связь и интернет восстановлены в некоторых районах сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Asharq.

По его данным, связь в анклаве восстановили после нескольких часов отключения. Информации о том, в каких именно районах появилась связь, пока не приводится.

В понедельник вечером палестинская телекоммуникационная компания Paltel сообщила об отключении всех видов связи в Газе из-за повреждений инфраструктуры сети. Речь шла о полном отключении услуг связи, включая стационарную связь, сотовую связь и интернет, в городе Газа и на всем севере анклава из-за "повреждений ключевых компонентов сети".