В Израиле опровергли заявления главы ВОЗ об эвакуации складов на юге Газы

Управление по координации действий израильского правительства на палестинских территориях сообщило, что страна не обращалась к представителям организации с таким запросом

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. Израиль не обращался к представителям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с запросом эвакуировать запасы с двух медицинских складов организации на юге сектора Газа. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

"Правда в том, что мы не просили вас [ВОЗ] эвакуировать склады, и мы также дали это понять, причем в письменном виде, соответствующим представителям ООН. От официального представителя ООН мы ожидали, по крайней мере, большей точности", - говорится в заявлении на странице управления в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил в той же соцсети, что армия обороны Израиля предупредила организацию о необходимости убрать припасы из двух медицинских складов на юге палестинского анклава.