Постпред Ирана в ООН заявил о непричастности к атакам на позиции ВС США на Ближнем Востоке

Амир Саид Иравани отметил, что страна считает обвинения Соединенных Штатов по этому вопросу необоснованными и полагает, что все эти заявления являются попыткой оправдать и декриминализировать собственную агрессию и нарушения международного права и Устава ООН

ДУБАЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Иран непричастен к ударам по позициям подразделений вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Соответствующее письменное заявление направил в Совет безопасности ООН постпред исламской республики в ООН Амир Саид Иравани.

"Мне хотелось бы еще раз подчеркнуть: Иран не участвовал в каких-либо нападениях на подразделения ВС США. Исламская республика считает обвинения со стороны США по этому вопросу необоснованными и полагает, что все эти заявления являются попыткой страны-оккупанта оправдать и декриминализировать собственную агрессию и серьезные нарушения международного права и Устава ООН, которые она совершает в Сирии и во всем ближневосточном регионе", - приводит его слова агентство Tasnim.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на данные Пентагона информировала, что американские военные на Ближнем Востоке с октября подверглись по меньшей мере 76 атакам боевиков в свете эскалации палестино-израильского конфликта. Издание отметило, что ракетные обстрелы и нападения с использованием беспилотников на войска США в Ираке и Сирии осуществляются почти каждый день.

Кроме того, по сведениям Центрального командования ВС США, на три коммерческих судна в Красном море совершили атаки поддерживаемые Ираном йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". Ракетный эсминец ВМС США "Карни" отразил нападения, сбив как минимум три беспилотника.