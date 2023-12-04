WP: на силы США совершили почти 80 нападений на Ближнем Востоке с 17 октября

По информации газеты, ракетные обстрелы и атаки беспилотников в отношении войск США в Ираке и Сирии совершаются почти ежедневно

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Американские военные на Ближнем Востоке подверглись по меньшей 76 атакам боевиков с 17 октября на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на данные Пентагона.

Как пишут американские СМИ, именно 17 октября была совершена первая атака на силы США в регионе в ходе текущего конфликта.

WP пишет, что ракетные обстрелы и атаки беспилотников в отношении войск США в Ираке и Сирии совершаются почти каждый день.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что на три коммерческих судна в Красном море совершили атаки йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" при поддержке Ирана. Ракетный эсминец ВМС США USS Carney отразил нападения, сбив как минимум три беспилотника.

26 ноября авианосная группа ВМС США "Эйзенхауэр" завершила переход через Ормузский пролив и вошла в воды Персидского залива. Группа патрулирует территорию, чтобы обеспечить свободу судоходства на ключевых международных водных путях.

В США в октябре сообщили об отправке в восточную часть Средиземного моря авианосных ударных групп во главе с авианосцами Dwight Eisenhower и Gerald Ford в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта.