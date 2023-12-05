Politico: в США работают над планом по переходу Газы под контроль Палестины

Как полагают чиновники, в регионе потребуются международные силы, а впоследствии власть перейдет к модернизированной Палестинской автономии

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Представители администрации президента США Джо Байдена с середины октября занимаются разработкой многоэтапного плана по постконфликтному управлению сектором Газа. Как сообщила газета Politico со ссылкой на двух американских чиновников, он предусматривает переход региона под контроль палестинских властей после временного периода задействования международных сил для стабилизации ситуации в анклаве.

По информации собеседников газеты, чиновники из Госдепартамента, Белого дома и других ведомств уже несколько недель обсуждают предложения касательно будущего устройства Газы в многочисленных программных документах и на межведомственных совещаниях. Общая концепция сводится к "многоэтапному восстановлению Газы после окончания тяжелых боев между израильскими войсками и боевиками [палестинского движения] ХАМАС". Американские стратеги полагают, что "для стабилизации обстановки в регионе в ближайшие сроки потребуются международные силы, а в долгосрочной перспективе власть перейдет к модернизированной Палестинской автономии".

Как говорят чиновники, такое решение неидеально, но жизнеспособно и представляется лучшим из доступных вариантов для управления Газой по завершении операции Израиля. Оно может "поставить США на путь конфронтации с израильским правительством", которое ранее давало понять о неприемлемости такого сценария, отметила газета. В то же время собеседники Politico подчеркнули, что планы американской стороны находятся на начальном этапе разработки, а их реализация "зависит от множества непредсказуемых переменных". Американские официальные лица ожидают, что тяжелые бои в палестинском анклаве "продлятся еще как минимум несколько недель", добавило издание.