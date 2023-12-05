5 декабря, 07:29
Палестино-израильский конфликт

В Дублине вывесили палестинский флаг в знак солидарности с Газой

По словам члена горсовета Сирана Перри, этот шаг вполне логичен

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Палестинский флаг подняли над зданием городского совета Дублина в знак солидарности с населением сектора Газа, где продолжаются боевые действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против радикального движения ХАМАС. Согласно решению властей столицы Ирландии, согласованному с ведущими политическим партиями, флаг будет развеваться в течение семи дней, сообщила газета The Irish Independent.

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По словам члена горсовета Сирана Перри, этот шаг вполне логичен. "С момента начала неизбирательных ударов по сектору Газа было убито более 15 тыс. палестинцев, более 6 тыс. из них - дети", - сказал он. Очевидно, что Израилю все равно, по его словам, на неприятие международной общественности происходящего в анклаве, "поэтому мы должны продолжать оказывать давление на лидеров стран, поддерживающих [Израиль]". "Мы вновь призываем к немедленному прекращению огня в Газе", - добавил Перри. 

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