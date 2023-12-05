В Дублине вывесили палестинский флаг в знак солидарности с Газой

По словам члена горсовета Сирана Перри, этот шаг вполне логичен

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Палестинский флаг подняли над зданием городского совета Дублина в знак солидарности с населением сектора Газа, где продолжаются боевые действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против радикального движения ХАМАС. Согласно решению властей столицы Ирландии, согласованному с ведущими политическим партиями, флаг будет развеваться в течение семи дней, сообщила газета The Irish Independent.

По словам члена горсовета Сирана Перри, этот шаг вполне логичен. "С момента начала неизбирательных ударов по сектору Газа было убито более 15 тыс. палестинцев, более 6 тыс. из них - дети", - сказал он. Очевидно, что Израилю все равно, по его словам, на неприятие международной общественности происходящего в анклаве, "поэтому мы должны продолжать оказывать давление на лидеров стран, поддерживающих [Израиль]". "Мы вновь призываем к немедленному прекращению огня в Газе", - добавил Перри.