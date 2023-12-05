ЦАХАЛ сообщил о рейде на штаб сил внутренней безопасности ХАМАС в Джебалии

В армейской пресс-службе заявили об уничтожении "террористической инфраструктуры в этом районе"

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. Израильские силовики ночью провели целенаправленный рейд на командный штаб сил внутренней безопасности ХАМАС в Джебалии в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Подразделения ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности - прим. ТАСС) провели целенаправленный рейд на командный штаб сил внутренней безопасности ХАМАС в Джебалии", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что "ЦАХАЛ действует в районе Джебалии после завершения окружения лагеря [беженцев] Джебалия", а "за истекшие сутки войска ЦАХАЛ зашли на опорные пункты ХАМАС и уничтожили террористическую инфраструктуру в этом районе". "В ходе операции ЦАХАЛ взял под свой контроль ключевые военные позиции, с которых осуществлялись атаки на военных", - продолжили в армейском ведомстве.

В пресс-службе добавили, что "за минувшие сутки ВМС Израиля в поддержку сухопутных войск нанесли удары по десяткам военных объектов, принадлежащих террористическим организациям в секторе Газа". "В число целей вошли места, из которых террористы обстреливали войска из минометов", - добавили в пресс-службе.