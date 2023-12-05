МИД КНР заявил, что Киссинджер находил возможности для сотрудничества Пекина и Вашингтона

Он умел выявлять точки соприкосновения и возможности для взаимодействия среди разногласий, отметил министр иностранных дел Ван И

ПЕКИН, 5 декабря. /ТАСС/. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер выступал за мирное сосуществование Китая с Соединенными Штатами и умел находить возможности для продвижения китайско-американского сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"В течение многих лет доктор [политических наук] Киссинджер всегда объективно и доброжелательно воспринимал развитие Китая, - приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова Ван И, который во вторник посетил посольство США в Пекине, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью американского дипломата. - Он умел находить точки соприкосновения и возможности для сотрудничества среди разногласий между двумя странами".

Как отметил глава МИД КНР, Киссинджер "твердо верил, что две великие державы, Китай и США, должны и обязаны мирно сосуществовать". Ван И назвал экс-госсекретаря "давним другом китайского народа, внесшим исторический вклад в нормализацию китайско-американских отношений".

"Время доказало и продолжит предоставлять доказательства тому, что решения, которые были приняты в то время доктором Киссинджером и руководством КНР, соответствовали основополагающим интересам двух народов, тенденциям времени и ожиданиям международного сообщества", - добавил он.

29 ноября организация Kissinger Associates сообщила о смерти Киссинджера. 27 мая 2023 года американскому политическому и государственному деятелю исполнилось 100 лет.