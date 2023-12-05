Глава МИД КНР призвал к практическим шагам по улучшению отношений Китая и США

Ван И напомнил, что 15 ноября председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден "провели успешную встречу в Сан-Франциско, обстоятельно пообщались и пришли к важному взаимопониманию по ряду вопросов стратегического, всеобщего и фундаментального характера"

ПЕКИН, 5 декабря. /ТАСС/. Власти КНР надеются на практические действия со стороны США для стабилизации и улучшения китайско-американских отношений. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И.

"Надеюсь, американская сторона будет двигаться в том же направлении, что и китайская, предпринимать больше шагов, способствующих улучшению взаимопонимания и укреплению сотрудничества", - приводит сайт внешнеполитического ведомства КНР слова Ван И, который во вторник посетил американское посольство в Пекине, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.

Министр иностранных дел добавил, что Китай ожидает от Соединенных Штатов "практических действий для импульса к сохранению стабильности и улучшению двусторонних отношений". Он напомнил, что 15 ноября председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден "провели успешную встречу в Сан-Франциско, обстоятельно пообщались и пришли к важному взаимопониманию по ряду вопросов стратегического, всеобщего и фундаментального характера".

"Это способствовало улучшению и развитию отношений между двумя странами в здоровом, стабильном и устойчивом русле, - отметил Ван И. - Китай и Соединенные Штаты должны претворять в жизнь консенсус, который был достигнут между главами двух государств".

29 ноября организация Kissinger Associates сообщила о смерти Киссинджера. 27 мая 2023 года американскому политическому и государственному деятелю исполнилось 100 лет.