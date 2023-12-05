Египет заявил о готовности принимать доставку всей международной помощи в сектор Газа

По словам египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси, Каир в том числе может координировать ее транспортировку в палестинский анклав

КАИР, 5 декабря. /ТАСС/. Египетские власти готовы принимать на своей территории всю международную гуманитарную помощь населению сектора Газа и координировать ее транспортировку в палестинский анклав. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече в Каире с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

В ходе переговоров ас-Сиси, слова которого привел телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария", указал, что "Египет готов получать и координировать всю международную помощь, направляемую в сектор Газа".

Некоторое время назад Христодулидис выступил с инициативой о предоставлении территории Кипра для переправки гуманитарных грузов в Газу морским путем из других стран.