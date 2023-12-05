Госдеп объяснил срыв гуманитарной паузы в Газе нежеланием ХАМАС освобождать часть заложниц

По словам главы пресс-службы ведомства Мэттью Миллера, у Госдепартамента "нет причин сомневаться" в том, что бойцы ХАМАС могли совершать акты сексуального насилия в отношении пленниц

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Гуманитарное прекращение огня в секторе Газа сорвалось, поскольку палестинское движение ХАМАС больше не освобождает заложниц, опасаясь, что они расскажут об условиях содержания в заключении. Такое мнение выразил на брифинге в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"По всей видимости, одна из причин, по которой они не хотят освобождать женщин, которых они держали в заложниках, и причина, по которой сорвалась пауза [в боевых действиях], заключается в том, что они не хотят, чтобы эти женщины могли рассказать о том, что с ними произошло за время их пребывания в заключении", - сказал он.

По словам Миллера, у Госдепартамента "нет причин сомневаться" в том, что бойцы ХАМАС могли совершать акты сексуального насилия в отношении пленниц. Никаких доказательств представитель Госдепартамента не привел.

Источники портала Axios в израильской разведке и Минобороны согласились с оценками Миллера. Они полагают, что в плену у ХАМАС находятся около 18 женщин, которых боевики захватили во время налета на музыкальный фестиваль у границы Израиля с сектором Газа. Пока ХАМАС освободило около 40 женщин.