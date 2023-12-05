Франция намерена заблокировать активы главы ХАМАС

Их точный объем не уточняется, передает BFMTV

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Французские власти намерены заблокировать на шесть месяцев активы главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, "фонды и активы, которые находятся во владении Яхьи Синвара или им контролируются, будут заморожены". Данное решение вступает в силу 5 декабря, отмечает телеканал. Вместе с тем объем замороженных активов не уточняется.

Ранее санкции в отношении Синвара приняли США и Великобритания. Эти рестрикции подразумевают запрет на въезд и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения.

В новость внесена правка (13:10) - передается с уточнением позиции Синвара в первом абзаце, правильно - главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.