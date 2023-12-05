МИД Ирана призвал к санкциям против Израиля за действия в секторе Газа

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян считает, что также "следует судить военных преступников израильского режима в международных судах и наказать их"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Международное сообщество должно ввести эмбарго на товары, произведенные в Израиле, а само еврейское государство должно понести наказание за совершаемые им в секторе Газа военные преступления.

С таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе встречи министров иностранных дел прикаспийских государств, которая проходит в Москве.

"Следует остановить экспорт энергоносителей в Израиль, а также ввести эмбарго на товары, произведенные в Израиле, - это самое меньшее, что мы можем сделать в рамках выражения солидарности с населением сектора Газа, - сказал министр. - Кроме того, следует судить военных преступников израильского режима в международных судах и наказать их".