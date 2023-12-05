В США считают, что Турция не станет мешать вступлению Швеции в НАТО

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен отрицает, что конфликт в Газе может повлиять на решение Турции

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен считает, что Турция не станет препятствовать вступлению Швеции в НАТО из-за обострения на Ближнем Востоке.

Помощник госсекретаря отрицает, что конфликт в Газе может повлиять на решение Турции, пишет Австрийское агентство печати, поговорившее с О'Брайеном. Он считает, что в следующем году Швеция уже вступит в альянс.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал все документы о приеме Швеции для ратификации в парламент.

Министр иностранных Швеции Тобиас Билльстрём сообщил 29 ноября, что власти Турции могут ратифицировать заявку его страны на присоединение к НАТО в течение нескольких недель. При этом он сослался на разговор по этому вопросу с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс на данный момент не ратифицировали только Венгрия и Турция. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму, в частности в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена в Анкаре террористической организацией.