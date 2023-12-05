Полицейских со всей Финляндии направили в помощь пограничникам на границе с РФ

Портал Yle отмечает, что для работников полиции страны сотрудничество с пограничниками уникальный опыт - ничего подобного не было как минимум последние 30 лет

СТОКГОЛЬМ, 5 декабря. /ТАСС/. Полицейские со всей Финляндии направлены в помощь пограничникам страны для патрулирования границы с Россией. Об этом сообщает портал Yle.

В сообщении говорится, что в полиции отказались уточнить точное количество полицейских, работающих на восточной границе. По словам инспектора полиции Марко Хейккиля, были привлечены сотрудники почти всех полицейских управлений Финляндии.

На восточную границу были направлены полицейские, специально обученные сдерживанию массовых беспорядков. Yle отмечает, что для полицейских страны сотрудничество с пограничниками уникальный опыт - ничего подобного не было как минимум последние 30 лет.

Все КПП на границе с РФ по решению властей Финляндии закрыты до 13 декабря.