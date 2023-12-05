Премьер Катара назвал главной целью страны прекращение конфликта в Газе

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что сторонам необходимо достичь политического решения проблемы

ДУБАЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Основной целью, которую ставит перед собой Катар в настоящий момент, является прекращение вооруженного конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. С таким заявлением выступил премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на пресс-конференции в Дохе.

"Нашей основной целью является прекращение войны в Газе. Достижение соглашения о гуманитарном перемирии и освобождение всех заложников и заключенных, конечно, также является нашим приоритетом, однако важно сейчас, чтобы боевые действия остановились на как можно более долгий период и было достигнуто политическое решение проблемы", - заявил глава катарского правительства, трансляцию его выступления вел катарский телеканал Al Jazeera.

"Мы по-прежнему прилагаем все усилия, чтобы прекращение огня было восстановлено, а все заложники и заключенные вышли на свободу. Мы находимся в непрерывной координации с нашими союзниками по данному вопросу", - добавил он.