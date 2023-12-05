На юге Израиля два человека пострадали в результате обстрела Ашкелона

Трое местных жителей после обстрела оказались в состоянии шока, в том числе двое детей, всем им тоже потребовалась помощь врачей

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере два человека пострадали в результате обстрела города Ашкелон на юге Израиля. Об этом сообщила израильская служба скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида", МДА).

По ее данным, в результате ракетного обстрела был поврежден жилой дом. "Медики и парамедики МДА оказывают медицинскую помощь двум женщинам в возрасте 60 лет, получившим легкие осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Помимо этого, сообщили медики, трое местных жителей после обстрела оказались в состоянии шока, в том числе двое детей, всем им тоже потребовалась помощь врачей.

Ранее армейская пресс-служба сообщала о воздушной тревоге в Ашкелоне. Это ближайший к сектору Газа крупный израильский город, его население составляет 149 тыс. человек, он расположен на берегу Средиземного моря в 57 км к югу от Тель-Авива и в 12 км к северу от границы с палестинским анклавом.