В ЕК заявили, что война в Газе привела к "огромному риску терактов" под Новый год в ЕС

Как сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон, Евросоюз обсуждает выделение €30 млн для обеспечения защиты зон большого скопления людей в предпраздничный период в странах ЕС

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Война Израиля и палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа привела к "огромному риску" террористических актов в странах Евросоюза в преддверии Рождества и Нового года. Об этом заявила журналистам еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

"Война между Израилем и ХАМАС в условиях предстоящих рождественских и новогодних праздников создала огромный риск террористических угроз в ЕС", - сказала она.

Еврокомиссар подчеркнула, что ЕС в настоящее время обсуждает выделение €30 млн для обеспечения защиты зон большого скопления людей в предпраздничный период в странах Евросоюза, в частности "мест молитвы".