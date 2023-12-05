В Тель-Авиве и центре Израиля впервые за день сработали сирены воздушной тревоги

Жителей этой самой густонаселенной части страны предупреждают об угрозе ракетного обстрела

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги впервые с начала дня прозвучали в центральных районах Израиля, включая Тель-Авив, предупреждая жителей этой самой густонаселенной части страны об угрозе ракетного обстрела. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Тель-Авив и в центральной части Израиля", - говорится в сообщении.

Как сообщает портал Ynet, в общей сложности по центру страны было выпущено "примерно 15 ракет", некоторые из них были перехвачены. Вместе с тем тот же портал Ynet сообщил о ряде случаев падения осколков в разных районах Тель-Авива. В свою очередь израильская служба скорой помощи ранее сообщила, что легкие осколочные ранения получили по меньшей мере два человека.