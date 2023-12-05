ХАМАС выступило против взаимодействия арабов и Запада с Израилем в ущерб палестинцам

В движении подчеркнули, что управление сектором Газа и национальные решения являются внутренним делом Палестины

РАБАТ, 5 декабря. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС выступило против взаимодействия арабских государств и Запада с властями Израиля в ущерб палестинскому делу.

"Все попытки изгнать наш народ ради свершения новой "Ан-Накбы" (Дня катастрофы, который отмечается палестинцами после провозглашения государства Израиль 14 мая 1948 года - прим. ТАСС) потерпят неудачу. Оккупант (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) будет побежден, покрывшись позором поражения", - говорится в коммюнике движения, опубликованном в Telegram-канале.

"Мы предостерегаем от арабского и западного взаимодействия, в какой бы то ни было форме, с планами оккупанта по уничтожению палестинского дела. Мы подтверждаем, что управление сектором Газа и национальные решения являются внутренним делом Палестины, и мы не допустим какого-либо вмешательства в него", - заявило ХАМАС.