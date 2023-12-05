В Литве учителя выразили надежду на вето президента на госбюджет

В правительстве отметили, что система образования получит, согласно бюджетному плану, дополнительно €400 млн

ВИЛЬНЮС, 5 декабря. /ТАСС/. Школьные учителя Литвы, требования которых о повышении зарплаты не были учтены при принятии государственного бюджета на 2024 год, возлагают надежды на то, что президент Гитанас Науседа наложит на госбюджет вето. Об этом сообщил журналистам председатель профсоюза работников образования Андрюс Навицкас.

"Мы надеемся на поддержку президента, на то, что нам не придется идти туда (к президентскому дворцу - прим. ТАСС) митинговать", - заявил он.

Сейм (парламент) Литвы утвердил сегодня проект госбюджета на 2024 год. Как отметило представившее документ правительство, система образования получит, согласно бюджетному плану, дополнительно €400 млн. Большая часть этой суммы будет направлена на выплату зарплаты. Сейм согласился с такой установкой кабинета и средств сверх этой нормы выделить, как того требовали учителя, отказался.

Правительство взяло на себя обязательство повысить зарплату учителям до 130% от средней по стране, которая составляет €2 тыс. Кабмин установил, что поднимет в 2024 году зарплату на 10% с января и сентября. Профсоюз, считающий, что это не позволит выйти на 130% от средней зарплаты, настаивал на двойном повышении не на 10%, а на 15%, но политиками услышан не был.