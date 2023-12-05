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Палестино-израильский конфликт

Британия может задействовать корабль ВМС для доставки помощи в Газу

Глава Минобороны страны Грант Шэппс уточнил, что речь идет о десантном корабле RFA Lyme Bay

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Минобороны Великобритании может задействовать вспомогательный корабль королевских ВМС для доставки гуманитарной помощи и медикаментов жителям сектора Газа. Об этом глава ведомства Грант Шэппс заявил, выступая во вторник в Палате общин британского парламента.

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"Я рассматриваю вопрос о том, может ли RFA Lyme Bay содействовать в оказании гуманитарной и медицинской помощи", - заявил министр.

RFA Lyme Bay - десантный корабль, который числится в ВМС Великобритании как вспомогательное судно и используется для осуществления логистических операций. Его водоизмещение составляет 16,2 тыс. тонн, на борт корабля может быть принято до 24 тяжелых танков или 150 военных грузовиков. 

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