СМИ: США могут ввести санкции против десятков израильских поселенцев на Западном берегу

По словам американских чиновников, это решение может стать первым случаем со времен президентства Билла Клинтона, когда власти США введут санкции против экстремистски настроенных поселенцев

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент США во вторник может объявить о введении санкций в отношении израильских поселенцев, причастных к нападениям на палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

По их словам, ожидается, что рестрикции будут введены в отношении десятков поселенцев на Западном берегу. Причастным к нападениям на мирных палестинцев будет запрещен въезд в США.

Уточняется, что американская администрация приняла решение ввести санкции против израильских поселенцев, поскольку пришла к выводу, что нынешние власти Израиля не предпринимают серьезных попыток остановить или предотвратить нападения на палестинцев. По словам чиновников, введение рестрикций может стать первым случаем со времен президентства Билла Клинтона, когда власти США введут санкции против экстремистски настроенных поселенцев.

Собеседники портала также отметили, что запрет на въезд в США будет введен и в отношении десятков палестинцев, причастных к нападениям на израильтян. Они отказались раскрывать личности людей, которые, как ожидается, попадут в санкционные списки.