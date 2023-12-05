5 декабря, 15:25
Палестино-израильский конфликт

В БАПОР сообщили о гибели 130 сотрудников организации в секторе Газа

По словам генерального комиссара агентства Филиппа Лаззарини, "это разрушительная и бесконечная человеческая трагедия"

ЖЕНЕВА, 5 декабря. /ТАСС/. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини сообщил о 130 сотрудниках, погибших в секторе Газа с начала очередной эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября.

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"Среди бесчисленных мирных жителей, женщин и детей, погибших в этой войне, есть 130 коллег из БАПОР. Никого не пощадили - это разрушительная и бесконечная человеческая трагедия", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). 

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