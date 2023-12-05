Норвежский совет по делам беженцев прекратил почти всю помощь Газе из-за бомбардировок

Генсек организации Ян Эгеланн назвал происходящее в анклаве одним из "самых страшных нападений на гражданское население в наше время"

СТОКГОЛЬМ, 5 декабря. /ТАСС/. Норвежский совет по делам беженцев был вынужден остановить почти все операции по оказанию помощи в секторе Газа из-за бомбардировок. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Ян Эгеланн в заявлении, в котором он назвал происходящее в секторе Газа одним из "самых страшных нападений на гражданское население в наше время".

"Поддерживающие Израиль оружием страны должны понимать, что смерть гражданских лиц будет постоянным пятном на их репутации, они должны потребовать немедленного прекращения огня в Израиле и Газе. Только остановка боевых действий позволит нам обеспечить эффективную помощь двум миллионам человек, нуждающимся в ней. Жесткие ограничения на доступ к помощи усугубили ситуацию, приведя к голоду среди населения Газы, что усугубляет и без того тяжелый гуманитарный кризис. Мы были вынуждены остановить почти все наши операции по оказанию помощи из-за бомбардировок, хаоса и паники", - написал он.

Эгеланн отметил, что почти все население Газы - 1,9 млн человек - уже согнано с мест проживания, а два из каждых трех домов разрушены. "Каждый день мы видим все больше убитых детей и новые глубины страдания безвинных людей, переживающих этот ад", - подчеркнул он.

В настоящее время, отметил глава норвежской организации, 750 тыс. человек ютятся в 133 созданных для них убежищах, а сотни тысяч живут на улицах южной части Газы, где "под обстрелами они вынуждены строить импровизированные убежища из чего попало".