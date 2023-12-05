СМИ: глава МИД Бразилии поедет на инаугурацию Милея в Аргентине вместо президента

По данным телеканала TN, до этого специальный секретарь по социальным коммуникациям канцелярии президента Бразилии Пауло Пимента заявил, что Милей должен принести извинения за оскорбления в адрес Лулы да Силвы, чтобы поспособствовать диалогу между странами в дальнейшем

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на инаугурацию избранного лидера Аргентины Хавьера Милея. Как сообщил телеканал TN со ссылкой на источники в правительстве крупнейшей страны Южной Америки, вместо главы государства на церемонии будет министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра.

Ранее специальный секретарь по социальным коммуникациям канцелярии президента Бразилии Пауло Пимента заявил, что Милей должен принести извинения за оскорбления в адрес Лулы да Силвы, чтобы поспособствовать диалогу между странами в дальнейшем. 8 ноября в интервью интернет-изданию La Politica Online аргентинский политик назвал бразильского лидера коммунистом и коррупционером. Несмотря на конфликт, советник Милея и его будущий глава МИД Диана Мондино 26 ноября отправилась в Бразилию, чтобы встретиться с Виэйрой и передать приглашение для Лулы да Силвы.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними.