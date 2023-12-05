В Израиле заявили о начале третьей фазы операции в секторе Газа

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви сообщил, что в настоящий момент военные окружают район Хан-Юниса

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. Израильская армия перешла к третьей фазе наземной операции в секторе Газа и в настоящий момент окружает район Хан-Юниса - крупнейшего города в южной части анклава. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

"Спустя 60 дней после начала войны наши войска сейчас окружают район Хан-Юниса на юге сектора Газа. Одновременно мы продолжаем закреплять наши достижения на севере сектора Газа", - сказал он.

"Мы перешли к третьей фазе наземных операций. Мы захватили многие опорные пункты [палестинского радикального движения] ХАМАС на севере сектора Газа, и теперь мы действуем против их опорных пунктов на юге", - добавил Халеви.

Начальник Генштаба отметил, что израильская армия оперативно возобновила боевые действия в анклаве сразу по завершении гуманитарной паузы, во время которой бои были приостановлены для освобождения нескольких групп удерживаемых в секторе заложников. "Те, кто думал, что Армия обороны Израиля не будет знать, как возобновить бои после паузы, ошибались, и ХАМАС уже чувствует это. Многие боевики ХАМАС, включая старших командиров, были уничтожены за последние дни", - сообщил он.