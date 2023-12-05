В ВОЗ заявили, что более 60% погибших в секторе Газа составляют женщины и дети

Представитель организации на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн отметил, что всего за 60 дней боевых действий погибли около 16 тыс. человек

ЖЕНЕВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 60% погибших в секторе Газа составляют женщины и дети. Всего за почти 60 дней боевых действий погибли около 16 тыс. человек, сообщил на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн.

"Менее чем за 60 дней погибли почти 16 тыс. человек, из них более 60% - это женщины и дети. Более 42 тыс. человек получили ранения. Мы знаем статистику: в среднем каждые 10 минут в Газе погибает ребенок", - сказал Пиперкорн. Он отметил, что ситуация "ухудшается час от часа", продолжаются бомбардировки, растет число внутренне перемещенных лиц. "Многие люди находятся в отчаянном положении и испытывают шок", - констатировал представитель ВОЗ.

"Полагаю, что мы приближаемся к мрачному часу человечества", - продолжил представитель организации, подчеркнув, что необходимо "устойчивое прекращение огня". Наибольшую обеспокоенность, по его словам, вызывает "уязвимость инфраструктуры здравоохранения", которая пострадала из-за боевых действий. То, что произошло на севере анклава, не должно повториться на юге, поскольку потребности в охране здоровья резко возросли, сказал Пиперкорн.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.