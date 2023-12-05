На Западном берегу за связи с ХАМАС за два месяца задержали более 1 200 человек

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви сообщил, что в ходе антитеррористических рейдов на Западном берегу были случаи, когда подозреваемых убивали

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. Израильские силовики задержали за последние два месяца на Западном берегу реки Иордан свыше 1 200 человек, подозреваемых в террористической деятельности, связанной с палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

"В Центральном командовании в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС) мы наращиваем борьбу с терроризмом, пока, надо сказать, с большим успехом. За последние два месяца были задержаны более 1 200 боевиков ХАМАС, многие из них террористы, которые в прошлом совершили [террористические] атаки, в том числе очень серьезные, некоторые из них планировали совершить атаки в будущем", - сказал он.

Халеви добавил, что в ходе этих антитеррористических рейдов на Западном берегу были случаи, когда подозреваемых убивали. "Они были задержаны или убиты, и мы полны решимости продолжать эти усилия", - указал начальник генштаба.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.