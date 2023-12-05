США вводят санкции против причастных к насилию над гражданскими на Западном берегу

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент США вводит визовые ограничения в отношении причастных к насилию над гражданскими на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщается в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепа.

"Сегодня Госдепартамент вводит новую политику визовых ограничений, направленную на лиц, которые, как считается, причастны к подрыву мира, безопасности и стабильности на Западном берегу, в том числе путем совершения актов насилия и других действий, в частности ограничивающих доступ гражданского населения к базовым услугам и предметам первой необходимости", - говорится в заявлении. Блинкен подчеркнул, что США продолжат добиваться привлечения к ответственности за все акты насилия в отношении гражданских на Западном берегу, независимо от того, кто их совершает.