В ООН заявили об отсутствии в Газе безопасных мест

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что даже убежища организации подвергаются нападениям

ООН, 5 декабря. /ТАСС/. Безопасных мест в секторе Газа не осталось, даже убежища под флагом ООН подвергаются нападениям. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"В секторе Газа нет безопасных зон. Все мои старшие коллеги дали очень четкую информацию, включая генерального секретаря [всемирной организации], заявившего, что в Газе нет безопасных мест", - сказал Дюжаррик. Он также подчеркнул, что даже убежища под флагом ООН, где укрываются тысячи людей, которые "пытаются остаться в живых и получить немного еды или воды", с самого начала конфликта небезопасны.

1 декабря Армия обороны Израиля опубликовала карту сектора Газа с новым делением на кварталы и районы, чтобы облегчить эвакуацию жителей анклава. За несколько часов до публикации обновленной карты Израиль возобновил боевые действия в Газе, обвинив радикальное палестинское движение ХАМАС в срыве перемирия.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США считает шагом в верном направлении публикацию властями Израиля карты сектора Газа, на которой обозначены опасные и безопасные для гражданского населения зоны. Он добавил, что власти Израиля, по мнению Вашингтона, предпринимают усилия, чтобы действовать с большей точностью и осторожностью.