В ХАМАС считают, что Израиль не смог создать образ победы с начала эскалации

По словам члена политбюро движения Усамы Хамдана, мечта Израиля "не сбудется вне зависимости от того, как долго продлится эта война"

КАИР, 5 декабря. /ТАСС/. Израиль с начала эскалации конфликта в секторе Газа не смог создать образ своей победы ни в политическом, ни в военном отношении. Такое мнение выразил член политбюро движения Усама Хамдан.

"После 60 дней войны [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху и его армия не смогли добиться образа победы в политическом или военном отношении. Их мечта не сбудется вне зависимости от того, как долго продлится эта война", - заявил он в ходе обращения, которое транслировал телеканал Al Jazeera.

"Невозможно победить движение ХАМАС, невозможно победить наш палестинский народ. Мы подтверждаем, что Нетаньяху и его генштаб все глубже увязают в Газе", - добавил Хамдан.

Утром 1 декабря армия Израиля обвинила радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.