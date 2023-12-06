CNN: в США считают, что операция Израиля в ее нынешнем виде продлится до января

В начале 2024 года еврейское государство, вероятно, перейдет к "гиперлокализованной стратегии", сообщает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Военная операция Израиля в южной части сектора Газа продлится с сегодняшней интенсивностью до января. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских официальных лиц.

По их словам, в январе Израиль перейдет к менее интенсивной "гиперлокализованной стратегии", которая будет нацелена на конкретных боевиков и лидеров радикального палестинского движения ХАМАС.

Как отмечают чиновники, Белый дом очень обеспокоен тем, как будет развиваться операция Израиля в течение следующих недель. США, как указали источники CNN, предупредили Израиль, что его армия не должна придерживаться тактики, которую использовала на севере Газы.

Из-за давления мировой общественности ввиду большого числа жертв среди мирного населения Газы время на проведение операции с ее нынешней интенсивностью "быстро сокращается", считают официальные лица.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что конфликт такой интенсивности, как сейчас, в палестинском анклаве продлится еще как минимум два месяца. Министр добавил, что главная цель Израиля в конфликте - гарантировать, что ХАМАС больше не будет функционировать как военная организация, которая может совершать нападения.