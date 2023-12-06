Израиль отозвал визу у гуманитарного координатора ООН по Палестине

Глава МИД еврейского государства Эли Коэн обвинил всемирную организацию в предвзятости

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 декабря. /ТАСС/. Израиль отозвал визу у гуманитарного координатора ООН на палестинских территориях, заместителя спецкоординатора ООН по ближневосточному мирному процессу Линн Хастингс. Об этом заявил глава израильского МИД Эли Коэн.

"Мы больше не будем молчать перед лицом предвзятости ООН! Я решил отозвать визу [с разрешением] на жительство в Израиле "гуманитарного" координатора ООН Линн Хастингс", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Это решение Коэн объяснил неприемлемой для израильской стороны позицией Хастингс по ситуации с нападением вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября. "Тот, кто не осудил ХАМАС за жестокую резню 1,2 тыс. израильтян, за похищение младенцев и стариков, за ужасающие акты насилия и изнасилований, а также за использование жителей Газы в качестве живого щита, а вместо этого осуждает Израиль, демократическую страну, которая защищает своих граждан, не может служить в ООН и не может въезжать в Израиль!" - полагает глава МИД еврейского государства.

В конце октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что еврейское государство будет отказывать в визах представителям всемирной организации из-за позиции генсека всемирной организации Антониу Гутерриша в отношении палестино-израильского конфликта.