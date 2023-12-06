СМИ: израильские силы задержали 35 медицинских работников в секторе Газа

В их числе врачи и сотрудники службы скорой помощи, передает телеканал Al Mayadeen

ДУБАЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие армии Израиля задержали 35 медицинских работников в секторе Газа. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на правительство палестинского анклава.

По его данным, в числе 35 задержанных израильскими военными в секторе Газа врачи и сотрудники службы скорой помощи.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала, что в регионе фиксируется беспрецедентное количество арестов врачей, а также нападений на медицинские учреждения и машины скорой помощи. Организация подчеркнула, что ей известно о более чем 200 таких инцидентах, произошедших с 7 октября по 28 ноября.