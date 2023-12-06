Вивек Рамасвами также добавил, что Вашингтону не стоит автоматически заключать, что "Украина - это добро"

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Претендующий на пост президента США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что Украина не является настоящим демократическим государством.

"Украина не является настоящей демократией, там преследуют христиан", - написал он во вторник на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее Рамасвами заявил, что Вашингтону следует стремиться к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, которое предусматривало бы переход русскоговорящих регионов в состав России, а также твердый отказ НАТО от приема Киева. Политик подчеркнул, американской стороне не следует автоматически заключать, что "Украина - это добро".

Постпред РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя отмечал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский хочет сравняться недоброй славой с другими известными гонителями христиан - римскими императорами. Дипломат подчеркнул, что украинскому лидеру только не хватает "арены Колизея с публичным растерзанием христиан".

На Украине в последнее время идет активная кампания против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в том числе поощряется переход ее религиозных общин под юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических структур. В октябре 2023 года Верховная рада поддержала в первом чтении подготовленный по поручению Зеленского законопроект, который направлен на запрет УПЦ.