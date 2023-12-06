Байден полагает, что при его победе на выборах Трамп не придет на инаугурацию

Глава США также назвал американского экс-лидера "потерпевшим поражение бывшим президентом"

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден полагает, что в случае его победы на предстоящих выборах главы государства предыдущий американский лидер Дональд Трамп не придет на инаугурацию.

"Он не пришел на мою инаугурацию. Не могу сказать, что это было разочарованием", - отметил Байден, слова которого приводит пресс-пул Белого дома. "Полагаю, что он не появится на моей следующей инаугурации", - добавил действующий президент США, выступая на предвыборном мероприятии в штате Массачусетс. Он также назвал Трампа "потерпевшим поражение бывшим президентом".

Ранее во вторник Байден заявил: "Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что стал бы баллотироваться. Но мы не можем позволить ему победить".

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден сообщил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.