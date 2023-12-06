Байден исключил отказ от попыток переизбраться в случае выхода Трампа из гонки

До этого президент США заявлял, что, возможно, не стал бы выдвигать свою кандидатуру на пост президента, если бы в выборах не участвовал бывший лидер государства Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заверил во вторник, что не отказался бы от попыток переизбраться на второй срок в случае выхода предыдущего американского лидера Дональда Трампа из борьбы за высший государственный пост в стране.

"Нет, сейчас нет", - привел пресс-пул Белого дома ответ Байдена на этот вопрос. "Он баллотируется, и я должен баллотироваться", - отметил президент США, говоря о Трампе.

Ранее во вторник Байден допустил, что не стал бы претендовать на переизбрание, если бы Трамп не баллотировался вновь на пост президента.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.