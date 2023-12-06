Армия Израиля сообщила об атаке с воздуха 250 объектов ХАМАС в секторе Газа за сутки

"Военнослужащие продолжают обнаруживать и уничтожать подземные шахты, схроны оружия и взрывчатки, а также другие террористические объекты", добавили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары с воздуха по 250 объектам радикалов в секторе Газа, в анклаве продолжаются боевые действия. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За минувшие сутки ВВС ЦАХАЛ атаковали 250 целей на территории сектора Газа, военнослужащие продолжают обнаруживать и уничтожать подземные шахты, схроны оружия и взрывчатки, а также другие террористические объекты", - говорится в сообщении.

В секторе Газа продолжаются "ожесточенные бои с отрядами вооруженных террористов", добавили в пресс-службе.

"Истребитель ЦАХАЛ по наводке наземных войск нанес удары по двум ракетным установкам, из которых террористы во вторник выпустили ракетный залп по центральной части Израиля", - продолжили военные. "Кроме того, летательный аппарат ВВС нанес удары в районе Дейр-эль-Балаха, в ходе которых были ликвидированы террористы из террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад", а также уничтожен ряд террористических объектов", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что "военнослужащие ЦАХАЛ нанесли удар по вооруженной террористической ячейке, действовавшей рядом со школой на севере сектора Газа". "После этого войска взорвали еще одну подземную шахту, расположенную в районе школы", - отметили в армии, добавив, что "еще в одной школе на севере сектора Газа были обнаружены оружие и боеприпасы".