СМИ: израильские ВВС нанесли удары по позициям "Хезболлах" на юге Ливана

По данным агентства Al Wataniya, после попадания ракет в поселках загорелось несколько домов

БЕЙРУТ, 6 декабря. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и нанесли удары по южным районам, где находятся огневые точки бойцов шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщило агентство Al Wataniya.

По его сведениям, самолеты Израиля атаковали окрестности населенных пунктов Ярин и Аита-эш-Шааб, после попадания ракет там загорелось несколько домов.

Артиллерия израильских войск открыла огонь по поселкам Альма-эш-Шааб, Джиббейн, Рамия и нескольким другим. По информации агентства, при обстреле использовались, в частности, снаряды с белым фосфором.

5 декабря бойцы шиитских формирований совершили нападения на 14 пограничных постов израильской армии и казармы военнослужащих в поселениях Биранит, Биркет-Риша и Метула. Как указывается в Telegram-канале военно-информационной службы "Хезболлах", эти операции проводились в ответ на гибель ливанского солдата при израильском обстреле командного пункта в Эль-Эдейсе.

Как указывает Al Wataniya, возобновление военных действий на ливано-израильской границе после прекращения гуманитарного перемирия привело к росту числа беженцев, которые перебираются с юга страны в более безопасные районы. По данным агентства, военная эскалация парализовала жизнь 60 населенных пунктов, расположенных вблизи границы.