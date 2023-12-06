Премьер Норвегии в беседе с пранкерами назвал позором случай с Гунько в парламенте Канады

Йонас Гар Стёре отметил, что украинский националист имеет "очень сложное и проблемное прошлое в Канаде, и это вызвало конфуз"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявил, что случай с чествованием в канадском парламенте украинского националиста Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС "Галиция" ("Галичина") в годы Второй мировой войны, является позором для Канады.

"Это было большим позором для Канады, а не для Украины. У этого человека было очень сложное и проблемное прошлое в Канаде, и это вызвало конфуз", - сказал премьер Норвегии в разговоре с пранкерами, которые представились "высокопоставленным африканским чиновником". Разговор размещен в Telegram-канале пранкеров.

По мнению Стёре, в украинском кризисе следует искать дипломатические пути, которые могут положить конец боевым действиям. "Я вижу, что так называемое наступление не приводит к такому быстрому прогрессу, как хотелось бы Украине. И что им делать в этой ситуации? Я хочу, чтобы остальные государства смогли подготовить что-то, что позволит перейти на этот дипломатический путь, так сказать. Но нелегко быть оптимистом по этому поводу", - добавил он.

В разговоре с пранкерами Стёре также заявил, что несколько истребителей F-16, которые остались у Норвегии, "возможно, будут переданы в распоряжение Украины в рамках специальной программы". "Речь идет о семи или восьми единицах, которые есть у Норвегии. Мы раньше использовали F-16 в качестве истребителей, а теперь мы в Норвегии замещаем их на F-35. А F-16 почти полностью были проданы Румынии, нашему союзнику по НАТО. Но у нас осталось несколько единиц, которые, возможно, будут переданы в распоряжение Украины в рамках специальной программы. Норвегия обычно не предоставляет воюющим сторонам военную поддержку. Но в данном случае это действительно затронуло некоторые ключевые принципы безопасности в Европе", - сказал он.